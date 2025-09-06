Аутентика, обряды и «Лявонiха». Чем удивляли регионы на празднике письменности в Лиде

Самый мелодичный раздел — проект нематериального культурного наследия «Спеўная спадчына Гомельшчыны». Сегодня в регионе — 16 нематериальных проявлений творчества, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. С элементами некоторых из них могли ознакомиться гости праздника. Так, самые любознательные смогли узнать, для чего на Гомельщине водили «Юровский хоровод» и что давал обряд «Ваджэння i пахавання стралы». Погрузиться в аутентику позволили и записи песенных стилей Туровского междуречья Припяти. Также традиционные обрядовые и внеобрядовые произведения исполнят аутентичный фольклорный коллектив «Полесские напевы» Лельчицкого района и фольклорный коллектив деревни Козлы Ельского района.