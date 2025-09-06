Аутентика, обряды и «Лявонiха». Чем удивляли регионы на празднике письменности в Лиде

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область представила сразу несколько проектов на локациях Дня белорусской письменности в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из них — экспозиция «Гомельщина партизанская» с инсценировкой эпизодов правдивой летописи героических лет, прожитых в условиях ежедневной борьбы с немецкими оккупантами. В основе — уникальные архивные материалы и исторические снимки об истории партизанского движения в юго-восточном регионе одноименного издания «Гомельской правды».
Книжная выставка собрала издания-победители премии имени К. Туровского, которая была учреждена в 2013 году. Ежегодно в Гомельской области выбирают лауреатов, отмечая лучшие произведения. Буквально на днях гомельские творцы вместе с российскими коллегами отметили «Славянские литературные “Дожинки”. Также атмосферу торжества искусства подарил региональный фестиваль литературы, культуры и народных традиций “На земле Кирилла Туровского”, форум молодых литераторов “Слово”.
Самый мелодичный раздел — проект нематериального культурного наследия «Спеўная спадчына Гомельшчыны». Сегодня в регионе — 16 нематериальных проявлений творчества, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. С элементами некоторых из них могли ознакомиться гости праздника. Так, самые любознательные смогли узнать, для чего на Гомельщине водили «Юровский хоровод» и что давал обряд «Ваджэння i пахавання стралы». Погрузиться в аутентику позволили и записи песенных стилей Туровского междуречья Припяти. Также традиционные обрядовые и внеобрядовые произведения исполнят аутентичный фольклорный коллектив «Полесские напевы» Лельчицкого района и фольклорный коллектив деревни Козлы Ельского района.
Добавляла колорита и инсценировка сюжетов из произведений известных писателей, уроженцев Гомельского края. В стилизованной манере звучали цитаты из произведений «Торговка и поэт» Ивана Шамякина, «Семнадцатая весна» Ивана Науменко, «Трибунал» Андрея Макаенка, «Под покровом небес» Владимира Гавриловича.
Щедро делились напутствиями и душевными пожеланиями на автограф-сессии представители Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси. Творческая братия юго-востока страны с удовольствием удовлетворяла интерес гостей праздника.
Мини-спектакли «В штабе партизанского отряда» и «На привале» народного любительского театра «Грачи» Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина на время перенесли гостей локации в тот трагический для всей страны период.
Мастера-ремесленники предложили ценителям своего родного создать что-то своими руками. Желающие смогли смастерить птичку из соломы, а самые решительные — и поучиться ткать неглюбский рушник. Никого не оставили равнодушными ажурные вытинанки мастеров области.
Гомельчане подготовили и подборку ежедневников, календарей, стикеров и др. с элементами госсимволики.
В День белорусской письменности гомельская делегация предложила всем спеть и станцевать «Лявонiху».
Каждый регион насыпал своих творческих фишек и изюминок, чтобы это торжество литературы и письменной культуры оставило приятное послевкусие гостям праздника.
XXXII День белорусской письменности принимает Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей и ценителей книги. -0-
Фото Татьяны Матусевич.