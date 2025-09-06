Театральный мастер-класс, квест с секретным призом и много музыки. Как детей встретил центр творчества детей и молодежи

В руках у многих мелькали необычные карты — их раздавали на входе. Так, в рамках недели дополнительного образования в центре организовали фестиваль искусств «Арт-старт». Посетителям нужно было не только обойти все локации (побывать на проспекте моды, улицах Вокальной, Музыкальной, Театральной, Танцевальной и Детской), но и получить фишки за участие. Если собрать их все, то в конце ждал приз, который для участников являлся секретным, но для нас — нет, ведь заместитель директора центра Ольга Бунчук приоткрыла завесу тайны: «Мы предлагаем пройти квест и выиграть приятные сюрпризы: это вся необходимая для детей канцелярия к школе, сладкие подарки, разные интересные учебные пособия, — отметила она и добавила: — Гости смогут увидеть концертное выступление наших коллективов и побывать на разных творческих локациях: мастер-классе по театральному мастерству, изобразительному творчеству, декоративно-прикладному искусству».