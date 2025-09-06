Театральный мастер-класс, квест с секретным призом и много музыки. Как детей встретил центр творчества детей и молодежи

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 6 сентября распахнул свои двери для посетителей. Кто-то в день открытых дверей впервые пришел познакомиться с кружками, кто-то уже знает, чем будет заниматься, и просто решил, как говорится, оценить обстановку, а кто-то уже учился в центре и решил попробовать новое направление. Детям устроили самый настоящий праздник — показали красочные номера, спели песни и даже провели краткий экскурс в театральное искусство. Корреспондент БЕЛТА побывала на мероприятии и пообщалась с гостями центра и педагогами.
На праздник пришло очень много гостей. От количества локаций и всевозможных действий во дворе центра просто разбегались глаза: везде яркие детские рисунки, рядом бегают малыши в больших очках и разноцветных париках, а на фоне играют знакомые родителям и детям песни — их пришли спеть ученики центра. Зрители подпевали хитам, хлопали и танцевали. И взрослые веселились не меньше, чем ребята, знакомились с другими семьями, рассказывали им о конкурсах, в которых уже поучаствовали. И это все было уже после большого концерта, который отгремел вначале.
В руках у многих мелькали необычные карты — их раздавали на входе. Так, в рамках недели дополнительного образования в центре организовали фестиваль искусств «Арт-старт». Посетителям нужно было не только обойти все локации (побывать на проспекте моды, улицах Вокальной, Музыкальной, Театральной, Танцевальной и Детской), но и получить фишки за участие. Если собрать их все, то в конце ждал приз, который для участников являлся секретным, но для нас — нет, ведь заместитель директора центра Ольга Бунчук приоткрыла завесу тайны: «Мы предлагаем пройти квест и выиграть приятные сюрпризы: это вся необходимая для детей канцелярия к школе, сладкие подарки, разные интересные учебные пособия, — отметила она и добавила: — Гости смогут увидеть концертное выступление наших коллективов и побывать на разных творческих локациях: мастер-классе по театральному мастерству, изобразительному творчеству, декоративно-прикладному искусству».
Посетительница Дарья Яхно о дне открытых дверей центра узнала от своей коллеги — та работает учителем музыки и часто посещает подобные мероприятия. «Она побывала на концертах центра и сказала, что здесь достойные выступления детей, продуманные образы для сцены, а работают профессионалы. Решили посмотреть и сделать выбор. Концерт был замечательный! Понравилась организация: очень красивые костюмы, то, как украшена площадка. Само место очень приятное, по расположению очень удобно. Хотим с дочкой Таисией попасть на танцы образцового ансамбля “Натхненне”, — рассказала Дарья Яхно.
Наталья Андреева пришла на мероприятие с двумя дочками. «Хочу записать их на кружки изобразительного искусства “Перспектива” и рукоделия “Славянский венок”. Дети хотят рисовать и заниматься ручным трудом из природных материалов. Столько всего попробовали! Подошли на локацию “Славянский сувенир” и сделали из полимерной глины птичку, а еще нам нарисовали портрет. На мастер-классе нас ознакомили с видами бумаги, красок, карандашей», — поделилась гостья.
Виктория Алекаева пришла с двумя детьми, но планирует записать только дочку. «Сын у нас футболист, если у него будет время, то обязательно определим в другой кружок. О центре знаем давно, дети сюда ходили на народные танцы. О мероприятии нам сказали в школе. Мы уже раньше знали, что здесь хорошая театральная студия, шли специально ради нее», — поделилась гостья.
Театральная локация по праву была одной из самых интересных. В ней с малышами работала педагог дополнительного образования театральной студии «Куб» Полина Бежок. Она провела мастер-класс «На пути к успеху», где ребята могли попробовать разные аспекты театральной профессии: проверить внимательность, быстро переодеться, почитать скороговорки, позаниматься пластической выразительностью. В конце они должны были прочитать стихотворение с определенной эмоцией. А поскольку успех — это всегда про что-то блестящее и сияющее, то на разных конкурсах ребята переворачивали цветные звездочки и повышали уровень сложности.
«Все банально просто. Делала мастер-класс на основе тех упражнений, которые мы с ребятами выполняли на занятиях. Первая звездочка — тренинг на внимание: быстрый поиск предметов конкретного цвета, отслеживание изменений. На одном из конкурсов участникам с помощью тела нужно изобразить животное, насекомое. Еще ребята могут примерить очки, яркие парики на скорость: за сценой всегда приходится быстро переодеваться. Занимаемся с ними и постановкой правильной речи: много слов съедается, могут быть речевые орфоэпические ошибки. Это игры на постановку правильного ударения», — описала Полина Бежок.
Она признается, что никогда не думала, что станет педагогом, — вначале просто горела театром, а желание преподавать появилось с опытом.
«Театр нравится своей многогранностью. Когда ты художник, у тебя есть большой арсенал. Это собирательный вид искусства, там есть и песни, и танцы, ты и реквизит делаешь, и придумываешь сценки. Можно попробовать себя в любой сфере, которая тебя интересует, либо заниматься всем и сразу», — рассказала педагог.
Работать с детьми Полина Бежок начала постепенно: «Начали звать на подработки: где-то заменить, где-то провести занятие или просто посмотреть за ходом урока. Со временем я пришла к тому, что мне нравится работать с детьми. Это очень интересно, ребята очень неожиданные, они нас многому учат и через них душа лечится. Ты никогда не знаешь, что они учудят. Одно и то же упражнение в зависимости от настроения, состава коллектива будет выполнено вообще по-разному».
