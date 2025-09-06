В Липецкой области возрождают усадьбы для развития туризма

Работы по реставрации исторических усадеб ведутся при поддержке инвесторов в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Задонском районе Липецкой области. Об этом сообщили в управлении экономического развития региона.
Так, в селе Репец завершают реставрацию усадьбы Кожиных. Она является памятником архитектуры федерального значения. Жемчужина усадьбы — Покровский храм 1767 года постройки, оформленный в стиле барокко с уникальными элементами рококо.
Еще один масштабный проект реализуется в усадьбе Хвостовых. Там не только реставрируют главный дом, но и создают современный туристический кластер с гостиницей, рестораном, спа-зоной и собственным производством. Завершение первого этапа работ запланировано на второй квартал 2026 года.
«Возрождение уникальных исторических усадеб, таких как Кожиных и Хвостовых, вложение миллиардов частных инвестиций в создание современной инфраструктуры — все это говорит о том, что Липецкая область уверенно становится одним из популярных туристических направлений. Наша общая задача — создать здесь пространство, где богатейшее культурное наследие гармонично сочетается с высоким уровнем сервиса, что, безусловно, даст мощный импульс для развития всего региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.