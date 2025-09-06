В Липецкой области возрождают усадьбы для развития туризма

«Возрождение уникальных исторических усадеб, таких как Кожиных и Хвостовых, вложение миллиардов частных инвестиций в создание современной инфраструктуры — все это говорит о том, что Липецкая область уверенно становится одним из популярных туристических направлений. Наша общая задача — создать здесь пространство, где богатейшее культурное наследие гармонично сочетается с высоким уровнем сервиса, что, безусловно, даст мощный импульс для развития всего региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.