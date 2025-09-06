Всероссийский марафон «Знание. Первые» пройдет в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону вошел в число 11 городов, где 26 сентября стартует масштабный просветительский марафон «Знание. Первые», организованный в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В этом году марафон будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. В течение трех дней на площадках мероприятия выступят 120 известных лекторов. Среди них — государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены, представители сфер культуры и спорта. Ожидается, что участниками мероприятий станут более 25 тысяч молодых людей из всех регионов страны. Отметим, марафон также пройдет в Москве, Челябинске, Саранске, Нижнем Новгороде, Твери, Нарьян-Маре, Красноярске, Хабаровске, Грозном и на территории ДНР.
«Российская атомная промышленность — это не только про историю великих достижений, но и про колоссальные возможности для самореализации прямо сейчас, про научные и инженерные прорывы. Мы будем говорить с молодыми людьми в том числе и об этом, ведь это им в будущем развивать страну. Уверен, что лекции не оставят никого равнодушным. Они станут источником вдохновения для всех, кто к нам присоединится в эти дни», — отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.