Во Франции журналиста Леграна отстранили от работы после слов о Рашиде Дати

Общественная радиостанция France Inter решила отстранить от работы журналиста Тома Леграна после публикации видео, на котором он высказался про министра культуры Франции Рашиду Дати.
«Поздно вечером в пятницу, 5 сентября, журналист Том Легран был отстранен от работы в качестве меры предосторожности», — сказано в материале журнала Telerama.
Уточняется, что правое издание Incorrect опубликовало видеозапись, на которой Том Легран высказался в адрес министра культуры. Среди прочего журналист заявил, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают «то, что необходимо для Дати». Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Рашиде Дати победить на выборах мэра Парижа в 2026 году.
