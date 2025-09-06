Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции журналиста Леграна отстранили от работы после слов о Рашиде Дати

Тома Леграна отстранили от работы в качестве меры предосторожности.

Источник: Аргументы и факты

Общественная радиостанция France Inter решила отстранить от работы журналиста Тома Леграна после публикации видео, на котором он высказался про министра культуры Франции Рашиду Дати.

«Поздно вечером в пятницу, 5 сентября, журналист Том Легран был отстранен от работы в качестве меры предосторожности», — сказано в материале журнала Telerama.

Уточняется, что правое издание Incorrect опубликовало видеозапись, на которой Том Легран высказался в адрес министра культуры. Среди прочего журналист заявил, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают «то, что необходимо для Дати». Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Рашиде Дати победить на выборах мэра Парижа в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Китае одного из наиболее высокопоставленных военных страны Хэ Вэйдуна отстранили от работы.