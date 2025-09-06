Во Франции журналиста Леграна отстранили от работы после слов о Рашиде Дати

Уточняется, что правое издание Incorrect опубликовало видеозапись, на которой Том Легран высказался в адрес министра культуры. Среди прочего журналист заявил, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают «то, что необходимо для Дати». Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Рашиде Дати победить на выборах мэра Парижа в 2026 году.