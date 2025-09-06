В Тюменской области отремонтировали путепровод на объездной трассе

Завершен ремонт путепровода в районе транспортной развязки на 27-м километре автотрассы «Обход города Тюмени». Работы проведены при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
Протяженность обновленной дороги превышает 68 метров. В ходе работ была выполнена гидроизоляция, заменено покрытие и обновлены деформационные швы. Напомним, это уже второй путепровод, отремонтированный в 2025 году на тюменской объездной дороге в рамках нацпроекта. А ранее работы были завершены на 35-м километре трассы на пересечении с автодорогой Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, где протяженность путепровода составляет почти 85 метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.