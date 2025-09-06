В Тюменской области отремонтировали путепровод на объездной трассе

Протяженность обновленной дороги превышает 68 метров. В ходе работ была выполнена гидроизоляция, заменено покрытие и обновлены деформационные швы. Напомним, это уже второй путепровод, отремонтированный в 2025 году на тюменской объездной дороге в рамках нацпроекта. А ранее работы были завершены на 35-м километре трассы на пересечении с автодорогой Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, где протяженность путепровода составляет почти 85 метров.