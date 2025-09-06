Расчищать площадку под фонтан на пл. Ленина в Ростове начнут в ближайшее время

Подготовительные работы к строительству нового фонтана на площади Ленина в Ростове-на-Дону начнутся в самое ближайшее время. Соответствующее заявление сделал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале, комментируя итоги недавнего голосования по выбору концепции объекта.
Также он подтвердил, что администрация будет действовать строго в соответствии с результатами народного голосования, победитель которого был определен и опубликован еще второго июля.
Первым практическим шагом станет расчистка площадки у гостиницы, где и разместится фонтан-победитель. Александр Скрябин также заверил, что другие проекты, которые приглянулись ростовчанам, не останутся без внимания, и для них в будущем обязательно найдут подходящие места в городе.
Напомним, что решение о строительстве фонтана вместо коммерческой застройки было принято благодаря инициативе общественности. В голосовании на платформе «Активный ростовчанин» приняли участие более пяти тысяч человек, определившие будущий облик одной из центральных площадей города.
