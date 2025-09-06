Стипендии администрации Челябинска вручили 100 одаренным школьникам

Именные сертификаты за выдающиеся достижения в учебе, спорте и творчестве получили 100 талантливых школьников Челябинска. Поощрения детям выделены в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по делам образования.
Торжественный прием стипендиатов администрации города Челябинска прошел во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. Стипендиатами стали победители всероссийских и региональных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. Именные сертификаты в трех номинациях — «Образование», «Культура» и «Спорт» — учащимся вручила заместитель главы города Ирина Волковинская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.