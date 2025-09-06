В село Долгодеревенское Челябинской области поступило медоборудование

Современный оцифровщик рентгеновских снимков установили в больнице села Долгодеревенского Челябинской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новое оборудование позволяет преобразовывать рентгеновские снимки в цифровые изображения за несколько секунд. Важными преимуществами нового аппарата являются его высокая производительность до 102 пластин в час и снижение на 60% лучевой нагрузки на лаборантов. Оборудование позволило полностью отказаться от использования прежней проявочной машины и химических реактивов.
«Идея создать единый цифровой контур системы здравоохранения активно поддерживается нашим министром Татьяной Петровной Колчинской. Закупка цифрового оборудования — один из важных шагов на пути к реализации системы, в которой удобно работать врачам и комфортно находиться пациентам. Медики в любой точке Челябинской области смогут оперативно получать всю информацию о поступившем пациенте без потери времени на бумажные запросы и уточнения», — отметил и. о. главного врача больницы Дмитрий Киреев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.