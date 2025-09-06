В село Долгодеревенское Челябинской области поступило медоборудование

«Идея создать единый цифровой контур системы здравоохранения активно поддерживается нашим министром Татьяной Петровной Колчинской. Закупка цифрового оборудования — один из важных шагов на пути к реализации системы, в которой удобно работать врачам и комфортно находиться пациентам. Медики в любой точке Челябинской области смогут оперативно получать всю информацию о поступившем пациенте без потери времени на бумажные запросы и уточнения», — отметил и. о. главного врача больницы Дмитрий Киреев.