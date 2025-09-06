Археологи Туркестанской области нашли древние артефакты

Кроме того, проведены раскопки нескольких захоронений позднего бронзового века. Хотя человеческие останки сохранились плохо, археологам удалось обнаружить керамические сосуды с геометрическим орнаментом, украшение для виска с золотым покрытием и бронзовой основой, кольца, браслеты, серьги с ободком, а также множество мелких бусин для головного убора. По словам руководителя археологического центра А. Подушкина и научного сотрудника Г. Стамкуловой подобные находки на территории Туркестанской области ранее не фиксировались.