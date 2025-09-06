Археологи Туркестанской области нашли древние артефакты

Исследователи археологического центра Zhanibekov University провели разведочные работы в Ордабасинском районе Туркестанской области, на территории Богенского водохранилища.
Из-за засушливой погоды, начавшейся в начале этого года, уровень воды в водоеме значительно снизился, и экспедиция получила возможность исследовать скрытые под водой историко-культурные памятники.
Работы продолжались в течение недели и завершились важными открытиями. Были найдены орудия труда, относящиеся к позднему палеолиту и мезолиту: около десяти халцедоновых камней, нуклеусы, а также пластины для резки и обработки. Все артефакты, оказавшиеся на поверхности в результате эрозии, были тщательно изучены.
Кроме того, проведены раскопки нескольких захоронений позднего бронзового века. Хотя человеческие останки сохранились плохо, археологам удалось обнаружить керамические сосуды с геометрическим орнаментом, украшение для виска с золотым покрытием и бронзовой основой, кольца, браслеты, серьги с ободком, а также множество мелких бусин для головного убора. По словам руководителя археологического центра А. Подушкина и научного сотрудника Г. Стамкуловой подобные находки на территории Туркестанской области ранее не фиксировались.
Экспедиция также выявила захоронение канглы-сарматского периода. Здесь был найден инвентарь воина: три втулочные наконечники стрел с опущенными вниз крыльями, хозяйственный нож, кувшин и поясная пряжка (тога). Датировка — I век до н.э. — I век н.э. Это подтверждает, что территория региона непрерывно заселялась с глубокой древности.
Раскопки проводились совместно с сотрудниками Национального историко-культурного заповедника. Все найденные артефакты будут изучены и переданы в музей.