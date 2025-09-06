Традиционные сюжеты, семья и история. «Батлейка-фэст» объединил 11 коллективов Гродно в День города

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 11 коллективов объединило арт-пространство батлеек на празднике в честь 897-летия Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказала администратор центра ремесел «Наследие» Тереза Жуковская, более 100 артистов сегодня представляли свое творчество на суд зрителей.
«Сегодня наше батлеечное арт-пространство представляет 11 коллективов. Среди них детский садик и общеобразовательные школы Ленинского и Октябрьского районов Гродно. В основном это батлейки, которые показывают традиционные сюжеты, рождественские. Но не только, например, один из коллективов рассказывает историю о доброте, другой — историю о взаимопонимании, — рассказала она. — Центр ремесел “Наследие” тоже подготовил сюжет интересной сказки. Так, домовой и домовуха рассказывают историю Гродно, вспоминая разные события и подробности».
Любители батлейки кочевали от одного представления к другому, сравнивали и углублялись в рассказанные истории. Так, представители гимназии № 9 им. Ф. П. Кириченко Гродно представили постановку «Царь Ирод».
«Несколько лет работает наша батлейка, пальчиковый театр под названием “Белорусская девятка”. Активное участие принимают и учащиеся нашей гимназии, и педагоги», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Марина Горная.
Руководительница батлейки, учитель белорусского языка и литературы Валентина Витут дополнила, что в репертуаре театра несколько постановок. «Показываем мы постановку “Пакiнутае дзiця”, которая рассказывает о том, что не только родители должны беречь своих детей, но и наоборот, она о семейных традициях и ценностях, которым мы в гимназии уделяем особое внимание, — отметила она. — Постановкой о божьем рождении, которая называется “Царь Ирод” мы показываем, что все начинается с души человеческой. Ведь так важно, как мы выучим детей, насколько вырастим в их душах тепло, доброту, уважение».
Представители самого молодого и большого детского сада № 113 в Гродно, который находится в микрорайоне Грандичи, на Дне города представили сказку о семейных ценностях. «Наша батлейка молодая, так как учреждение совсем недавно открылось. Возникла идея создать батлейку, к этому процессу подключились все педагоги, работники сада, наши замечательные родители. Это такая огромная, сплоченная, коллективная работа, — отметила воспитатель детсада Юлия Коломина. — Батлейка пользуется у наших детей популярностью. И сегодня на празднике мы нашли своих ценителей, которые подходили, рассматривали, сами пробовали поиграть куклами».
Педагоги планируют расширять репертуар батлейки. «Эту постановку, которая называется “Мишка-потеряшка” мы готовили ко Дню семьи. В планах — подготовить сказки к разным сезонам и праздникам. Во главе угла у нас темы семьи, безопасности, благоустройства», — отметила художественный руководитель театра Ольга Козунова.
Кроме этого, в рамках работы площадки проходила познавательная викторина по истории города над Неманом, где знатоки могли выиграть призы. Сопровождала работу площадки и музыкально-развлекательная программа. Праздник в Гродно продолжится до позднего вечера. На главной сцене, которая разместилась на пл. Ленина продолжаются музыкальные выступления, концерт хедлайнера Дня города Мари Краймбери начнется в 22.00, после небо над областным центром раскрасит яркий фейерверк. -0-