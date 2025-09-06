Традиционные сюжеты, семья и история. «Батлейка-фэст» объединил 11 коллективов Гродно в День города

Руководительница батлейки, учитель белорусского языка и литературы Валентина Витут дополнила, что в репертуаре театра несколько постановок. «Показываем мы постановку “Пакiнутае дзiця”, которая рассказывает о том, что не только родители должны беречь своих детей, но и наоборот, она о семейных традициях и ценностях, которым мы в гимназии уделяем особое внимание, — отметила она. — Постановкой о божьем рождении, которая называется “Царь Ирод” мы показываем, что все начинается с души человеческой. Ведь так важно, как мы выучим детей, насколько вырастим в их душах тепло, доброту, уважение».