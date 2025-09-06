Молдова прощается с жарой: Нас ждут холодные ночи, а днем всего +23 градусов — точный прогноз синоптиков

Молдова прощается с летним зноем: уже в ночь на 7 сентября температура опустится до прохладных +15 °C, а днём синоптики прогнозируют не выше +23 °C, что станет явным сигналом наступающей осени.
Контраст с августовскими ночами, когда воздух едва остывал до +20…+22 °C, будет ощутим, поэтому жителям стоит подумать о лёгкой куртке или кофте для вечерних прогулок.
Дневная погода обещает быть солнечной и комфортной — без изнуряющей жары и резких порывов ветра, с идеальными условиями для прогулок, отдыха на природе и неспешного наслаждения последними по-настоящему тёплыми днями.
Таким образом, 7 сентября станет днём, когда лето мягко уступит место осени, оставляя приятное тепло днём и прохладу по вечерам, создавая атмосферу свежести и обновления.