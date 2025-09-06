Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова прощается с жарой: Нас ждут холодные ночи, а днем всего +23 градусов — точный прогноз синоптиков

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшее время.

Сейчас в Ричмонде: +32° 5 м/с 56% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Молдова прощается с летним зноем: уже в ночь на 7 сентября температура опустится до прохладных +15 °C, а днём синоптики прогнозируют не выше +23 °C, что станет явным сигналом наступающей осени.

Контраст с августовскими ночами, когда воздух едва остывал до +20…+22 °C, будет ощутим, поэтому жителям стоит подумать о лёгкой куртке или кофте для вечерних прогулок.

Дневная погода обещает быть солнечной и комфортной — без изнуряющей жары и резких порывов ветра, с идеальными условиями для прогулок, отдыха на природе и неспешного наслаждения последними по-настоящему тёплыми днями.

Таким образом, 7 сентября станет днём, когда лето мягко уступит место осени, оставляя приятное тепло днём и прохладу по вечерам, создавая атмосферу свежести и обновления.