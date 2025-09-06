Шейкин: Мессенджер MAX не будет обязательным для использования в России

Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для использования россиянами. Об этом на полях ВЭФ-2025 заявил первый зампред конституционного комитета Совета Федерации РФ Артем Шейкин.
«Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас», — заявил он РИА Новости.
По словам Шейкина, что россияне сами смогут выбирать, использовать для аутентификации на ряде сервисов MAX или привычные виды доступа, включая портал «Госуслуги». При этом политик подчеркнул, что мессенджер позволит безопасно получить доступ к необходимым услугам через чат, не переходя на разные сайты и приложения.
Ранее KP.RU сообщал, что число пользователей национального мессенджера Max уже превысило 30 миллионов человек.