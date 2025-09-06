Молодые фельдшеры начали работу в Гурьевском округе Кузбасса

Выпускницы Кузбасского медицинского колледжа Анастасия Борисенко и Альбина Ахневская приступили к работе в селе Кулебакино и деревне Мостовой. Напомним, медики, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», могут претендовать на выплаты — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от полученного ими образования, отдаленности и размера населенного пункта. В 2025 году этой мерой поддержки уже воспользовались 58 медицинских работников Кузбасса.