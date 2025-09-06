Молодые фельдшеры начали работу в Гурьевском округе Кузбасса

Два фельдшера приступили к работе в медицинских пунктах Гурьевского округа Кузбасса в ходе реализации федеральной программы «Земский фельдшер» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
Выпускницы Кузбасского медицинского колледжа Анастасия Борисенко и Альбина Ахневская приступили к работе в селе Кулебакино и деревне Мостовой. Напомним, медики, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», могут претендовать на выплаты — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от полученного ими образования, отдаленности и размера населенного пункта. В 2025 году этой мерой поддержки уже воспользовались 58 медицинских работников Кузбасса.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.