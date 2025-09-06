Bloomberg: замена военного потенциала США обойдется Европе в $1 трлн

Замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в один триллион долларов, передает Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS).
Как пишет агентство, в Европе наблюдается дефицит в космической разведке и наблюдении, а также в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне. В этих сферах страны ЕС рассчитывают на помощь США.
«Замена обычных военных сил США, выделенных для этого региона, обойдется Европе в один триллион долларов», — сказано в материале.
Ранее эксперт Василий Колташов заявил, что вывод войск США из Европы может ускорить милитаризацию ЕС через передачу европейским странам оставленного американского вооружения и снаряжения.