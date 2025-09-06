В Усть-Донецком районе Ростовской области 8 школ получили оборудование

Новое оборудование поступило в Усть-Донецкие школы № 1 и 2, а также в Пухляковскую, Апаринскую, Раздорскую, Усть-Быстрянскую, Крымскую и Евсеевскую школы. Для кабинетов технологии закуплены лазерные и токарные станки, верстаки, электродрели, швейные машины, электрические плиты с вытяжками, холодильники и комплекты столовых приборов. Для проведения уроков ОБЗР школы получили учебные автоматы Калашникова, тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, чемоданчики с накладными имитаторами ранений и санитарные носилки.