В Усть-Донецком районе Ростовской области 8 школ получили оборудование

Восемь школ Усть-Донецкого района Ростовской области получили современное оборудование для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Новое оборудование поступило в Усть-Донецкие школы № 1 и 2, а также в Пухляковскую, Апаринскую, Раздорскую, Усть-Быстрянскую, Крымскую и Евсеевскую школы. Для кабинетов технологии закуплены лазерные и токарные станки, верстаки, электродрели, швейные машины, электрические плиты с вытяжками, холодильники и комплекты столовых приборов. Для проведения уроков ОБЗР школы получили учебные автоматы Калашникова, тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, чемоданчики с накладными имитаторами ранений и санитарные носилки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.