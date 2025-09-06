«Многокрасочное место и люди добродушные». Новоиспеченные гродненцы о том, чем покоряет город над Неманом

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Григорий и Ирина Фуркаль, представители Гродненского стеклозавода, которые недавно переехали в областной центр, поделились с корреспондентом БЕЛТА, чем их покоряет город над Неманом.
«Мы жили до этого в Могилевской области, в Бобруйске. Пригласили на работу меня в Гродно, потом и супругу. Поэтому в середине лета перебрались сюда», — рассказал Григорий Фуркаль.
Отвечая на вопрос о том, успел ли покорить сердца супружеской пары город над Неманом, Григорий отметил: «Он очень сильно старается, и у него это получается. Город очень нравится, невероятно красивый, просто супер».
Ирина в свою очередь обратила внимание на то, что Гродно отличается от других городов нашей страны своей холмистостью. «Эти ландшафты впечатляют. Город очень красивый, очень цветочный, многокрасочный, — сказала она. — И люди очень приятные в Гродно, все встречают с улыбками, приветливые. Никакого негатива, очень добродушные и гостеприимные».
Григорий и Ирина Фуркаль поделились, что в восторге и от праздника в честь 897-летия города над Неманом. «Только вчера мы были на празднике в гродненской филармонии, очень понравился концерт, просто потрясающий, да и само здание впечатлило, очень красивое, — отметили они. — И сегодняшний размах празднования изумляет. Слишком жарко, но это ничего. Белорусы любят как работать, так и хорошо отдыхать. Но здесь, в Гродно, мы удивлены масштабу — столько людей в одном месте, только здесь, на площади Ленина, а ведь праздник по всему городу».
Праздник в Гродно продолжится до позднего вечера. На главной сцене, которая разместилась на пл. Ленина продолжаются музыкальные выступления, концерт хедлайнера Дня города Мари Краймбери начнется в 22.00, после небо над областным центром раскрасится ярким фейерверком. -0-