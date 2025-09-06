«Многокрасочное место и люди добродушные». Новоиспеченные гродненцы о том, чем покоряет город над Неманом

Григорий и Ирина Фуркаль поделились, что в восторге и от праздника в честь 897-летия города над Неманом. «Только вчера мы были на празднике в гродненской филармонии, очень понравился концерт, просто потрясающий, да и само здание впечатлило, очень красивое, — отметили они. — И сегодняшний размах празднования изумляет. Слишком жарко, но это ничего. Белорусы любят как работать, так и хорошо отдыхать. Но здесь, в Гродно, мы удивлены масштабу — столько людей в одном месте, только здесь, на площади Ленина, а ведь праздник по всему городу».