«Запрещали даже думать на родном языке». В Лиде реконструировали эпизоды освобождения белорусов от панского гнета

Исторический сюжет разворачивается вокруг одной из знаковых для Беларуси дат — 17 сентября 1939 года. «Мы показываем события, которые разворачивались накануне и освободительный поход Красной армии на польскую территорию, где белорусы терпели голод, холод и унижение. Панство практически перекрыло для них возможность самого существования. Стояла цель — искоренить нацию белорусов. Фактически Западная Беларусь находилась в статусе польской колонии. Почти 20 лет белорусский народ был разделен, более четырех миллионов людей выживали в нечеловеческих условиях. Тогда вечером 16 сентября жители сельской околицы в Западной Беларуси выступили с митингом, который польские жандармы жестоко пресекли. Был арестован смельчак, который выступил против режима с призывом “Свободу нашей Беларуси!”. Он выкрикивал, что хватит принижать белорусов, лишать их возможности самого существования, запрещать собирать грибы и ягоды в родных лесах, постигать науку и думать на родном языке. Осмелившись, сельчане преградили путь жандармам и с помощью охотничьих ружей отстояли его», — ввели в курс дела реконструкторы.