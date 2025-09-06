«Запрещали даже думать на родном языке». В Лиде реконструировали эпизоды освобождения белорусов от панского гнета

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция стала одним из ярких моментов программы Дня белорусской письменности в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.
Развернулось действо со спецэффектами в парковой зоне возле Кургана Бессмертия.
Исторический сюжет разворачивается вокруг одной из знаковых для Беларуси дат — 17 сентября 1939 года. «Мы показываем события, которые разворачивались накануне и освободительный поход Красной армии на польскую территорию, где белорусы терпели голод, холод и унижение. Панство практически перекрыло для них возможность самого существования. Стояла цель — искоренить нацию белорусов. Фактически Западная Беларусь находилась в статусе польской колонии. Почти 20 лет белорусский народ был разделен, более четырех миллионов людей выживали в нечеловеческих условиях. Тогда вечером 16 сентября жители сельской околицы в Западной Беларуси выступили с митингом, который польские жандармы жестоко пресекли. Был арестован смельчак, который выступил против режима с призывом “Свободу нашей Беларуси!”. Он выкрикивал, что хватит принижать белорусов, лишать их возможности самого существования, запрещать собирать грибы и ягоды в родных лесах, постигать науку и думать на родном языке. Осмелившись, сельчане преградили путь жандармам и с помощью охотничьих ружей отстояли его», — ввели в курс дела реконструкторы.
Действие продолжается ранним утром 17 сентября 1939 года, когда на погранзаставе офицер Красной армии сделал запрос на встречу с начальником польской заставы. Согласно сюжетной линии, в жесткой манере было отказано. Тогда красноармейцы совершили освободительный поход через польскую границу. «Стрельба, бой, взрывы. Оставшиеся польские пограничники взяты в плен. В итоге Красная армия победила — и это исторический факт. Местные жители встретили освободителей с хлебом-солью и цветами», — дополняют в историко-патриотическом объединении.
«Это очень серьезная тема, которая ранее так масштабно не звучала. В рамках этой темы нас можно считать первопроходцами. Да, этот год очень значимый — 80-летие Великой Победы, но и о других страницах нашей истории мы должны напоминать, особенно накануне Дня народного единства. Нам понадобилось полтора месяца, чтобы проработать и выверить все данные, собрать ретротехнику, реконструкторов, продумать спецэффекты. Всего задействовано около 80 человек», — рассказала председатель историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить» Мария Лапуцкая, поблагодарив за поддержку Министерство обороны, национальную киностудию «Беларусьфильм».
Участники местных театральных студий и групп выступили в роли сельчан. Также в историко-патриотическом общественном объединении представили экспозицию экспонатов времен Великой Отечественной войны — макеты оружия, артефакты.
И в самой реконструкции задействована ретротехника: «Опель Капитан» 1936 года выпуска, грузовая «Шкода 430», ГАЗ М1, советский мотоцикл — все на ходу, благодаря бережному отношению и обслуживанию реконструктора и реставратора Игоря Ходановича.
Сотни зрителей собрались на смотровой площадке. Среди них — взрослые и юные ценители исторических реконструкций. Так, жительница Лиды Екатерина пришла на площадку с шестилетним сыном Матвеем и пятилетней дочкой Настей. «Не считаю, что по возрасту им рано присутствовать на таких мероприятиях. Наоборот, им очень нравится. И нам проще рассказывать им об исторических событиях. К счастью, они воспринимают это как кино, и им не приходится переживать такое в реальности», — поделилась женщина.
XXXII День белорусской письменности принимает Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей и ценителей книги. В этом году праздник родной словесности посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 500‑летию первой белорусской печатной книги — «Апостола» Франциска Скорины. -0-