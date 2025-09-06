Юных жителей Тюменской области пригласили на конкурс разрабочиков игр

Конкурс поможет привлечь внимание молодежи к профессиям в сфере GameDev, поддержать техническое творчество и развивать компетенции в области разработки видеоигр. Участники могут подать заявки в трех номинациях: «Разработка игр», «3D-моделирование для игр» и «Готовый инди-проект». Регистрация продлится с 5 по 29 сентября на сайте. Техническое задание будет опубликовано 19 сентября, после чего у участников будет три недели на выполнение работ. Очная защита проектов состоится в ходе детского форума «Инфотех Junior».