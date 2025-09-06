Юных жителей Тюменской области пригласили на конкурс разрабочиков игр

Регистрация на межрегиональный конкурс по игровой разработке Game Jam для детей от 11 до 18 лет стартовала в Тюмени. Мероприятие проводится в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.
Конкурс поможет привлечь внимание молодежи к профессиям в сфере GameDev, поддержать техническое творчество и развивать компетенции в области разработки видеоигр. Участники могут подать заявки в трех номинациях: «Разработка игр», «3D-моделирование для игр» и «Готовый инди-проект». Регистрация продлится с 5 по 29 сентября на сайте. Техническое задание будет опубликовано 19 сентября, после чего у участников будет три недели на выполнение работ. Очная защита проектов состоится в ходе детского форума «Инфотех Junior».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.