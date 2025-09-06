Ричмонд
Владимир Путин помог больному мальчику добраться из Китая в Москву

Состояние эвакуированного из Китая мальчика из Дагестана остается критическим.

Источник: Комсомольская правда

Пятилетний Алим Алимурзаев из Махачкалы, которого на специально оборудованном самолете доставили из Пекина в Москву по распоряжению президента России Владимира Путина, находится в реанимации в критическом состоянии. Об отец Магомед Алимурзаев рассказал «КП — Северный Кавказ».

Мальчик болен нейробластомой правого надпочечника. После того как российские врачи перевели его на паллиативную терапию, родители собрали 15 миллионов рублей и повезли сына на лечение в Китай. Однако в одной из клиник Пекина состояние Алима резко ухудшилось, начались эпилептические припадки, и местные медики рекомендовали срочную эвакуацию в Россию.

Семья обратилась за помощью в российское посольство. Информация была оперативно доведена до Владимира Путина, который лично поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать эвакуацию ребенка. Для этого был выделен специализированный самолет с медицинским оборудованием.

— Путину большое-большое спасибо. Мурашко тоже. Мы им очень благодарны за помощь, они нам сэкономили и время, и деньги, — поделился Магомед Алимурзаев.

Ночью 4 сентября мальчика доставили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, где провели диагностику и собрали консилиум. Врачи пока не дают прогнозов и рекомендуют дождаться понедельника. Состояние ребенка настолько тяжелое, что медики не разрешают даже перевозить его в хостел, не говоря уже о транспортировке в Махачкалу.

Несмотря на это, родители надеются забрать сына в Дагестан, где знакомый врач, по их словам, уже помог безнадежной больной. Это их последняя надежда, так как длительное лечение в России и дорогостоящие препараты не принесли положительной динамики.

Сейчас семья ожидает решения врачей и надеется на чудо.

