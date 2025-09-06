Владимир Путин помог больному мальчику добраться из Китая в Москву

Ночью 4 сентября мальчика доставили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, где провели диагностику и собрали консилиум. Врачи пока не дают прогнозов и рекомендуют дождаться понедельника. Состояние ребенка настолько тяжелое, что медики не разрешают даже перевозить его в хостел, не говоря уже о транспортировке в Махачкалу.