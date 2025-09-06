От «Ладдзі роспачы» до биографии Оззи Осборна. Что читают участники «Песняров»

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Встреча и автограф-сессия с участниками Белорусского государственного ансамбля «Песняры» состоялась на площадке у павильона БЕЛТА.
На мероприятии участники знаменитого ансамбля ответили на вопросы публики, поделились историями их жизни, поговорили о музыке и литературе. Одна из слушательниц захотела узнать, какая литература нравится музыкантам больше всего.
Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев признался, что белорусский язык для него открыл Владимир Короткевич. А среди историй, которые произвели на него большое впечатление в последнее время, выбрал «Ладдзю роспачы». «Это абсолютно фантасмагорическое, потустороннее произведение, если сравнивать с другими известными работами Короткевича, такими как “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Чорны замак Альшанскі” и “Каласы пад сярпом тваім”. Последнее, конечно, должен прочитать каждый белорус», — уверен Роман Козырев.
Он также признался, что любит читать автобиографии знаменитых людей, например, Уилла Смита и Оззи Осборна. «Это две диаметрально противоположные автобиографии о пути человека к успеху. Я обязательно всем советую их прочитать, вы найдете очень много интересных отсылок к современности, узнаете, как идти к своей мечте. Особенно если среди вас есть музыканты, то у Оззи Осборна интересно описана вся технология в студии», — добавил Роман Козырев.
По словам солиста «Песняров» Артура Михайлова, у него маленький ребенок, поэтому он не спеша учит его читать на белорусском языке. «Еще перед сном я учу ребенка рифмам. Пишу строчку сам, а потом ребенок пытается рифмовать. При чем на двух языках, чтобы он умел сочинять и на белорусском, и на русском», — пояснил Артур Михайлов.
В школе он любил книги по психологии и научную литературу, а из классических произведений его душа больше всего лежит к поэзии Янки Купалы.
Участники ансамбля «Песняры» также поделились, какими музыкантами вдохновляются и как они справляются с трудностями. Обладатели лучших вопросов смогли выиграть билеты на торжественное открытие Дня белорусской письменности. -0-