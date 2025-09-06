От «Ладдзі роспачы» до биографии Оззи Осборна. Что читают участники «Песняров»

Он также признался, что любит читать автобиографии знаменитых людей, например, Уилла Смита и Оззи Осборна. «Это две диаметрально противоположные автобиографии о пути человека к успеху. Я обязательно всем советую их прочитать, вы найдете очень много интересных отсылок к современности, узнаете, как идти к своей мечте. Особенно если среди вас есть музыканты, то у Оззи Осборна интересно описана вся технология в студии», — добавил Роман Козырев.