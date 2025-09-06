В Гатчине стартовала серия интеллектуальных игр для молодежи

Первый этап серии интеллектуальных игр «Арт-ринг», организованный по национальному проекту «Молодежь и дети», состоялся в арт-резиденции Гатчины Ленинградской области. Об этом сообщили в многофункциональном центре «Молодежный».
Мероприятие собрало молодежные команды, которые соревновались в эрудиции и творческом мышлении. Участникам предстояло пройти семь тематических раундов: разминку, искусство, кино, литературу, географию, вопросы про животных и блицтурнир. В общей сложности команды ответили на 49 вопросов, зарабатывая баллы для последующих этапов соревнований.
Следующие игры «Арт-ринга» запланированы на 12 и 26 сентября. Финальное состязание, в котором определятся три самые эрудированные команды, состоится 10 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.