Депутат парламента Финляндии призналась, что от скуки работала в эскорте

Анна Контула, 48-летняя депутат парламента Финляндии, рассказала, что работала в сфере секс-услуг из-за нехватки острых ощущений. По словам чиновницы, впервые она пошла на это в 16 лет из-за финансовых трудностей.
В 1993 году Контула разместила объявление в городской газете, указав, что ищет свидания. Этот этап ее жизни продолжался меньше двух лет, после чего она встретила своего будущего мужа и решила отказаться от эскорта ради семьи.
Однако спустя несколько лет, когда брак распался, Контула вернулась к прежней деятельности. В тот период у нее уже было двое детей, а сама она училась на факультете социологии в университете Тампере.
Сегодня Контула является депутатом и доктором социологических наук. Она подчеркнула, что не переживает по поводу реакции общества на ее откровенные признания, передает Helsingin Sanomat.
Ранее суд в Москве приравнял эскортниц к проституткам. В столице заблокировали пять сайтов по подбору эскортниц, обосновав это тем, что размещенная на них информация противоречит требованиям законодательства.