В Челябинске презентовали транспортную карту с эксклюзивным дизайном

Новую эксклюзивную транспортную карту, выпущенную в честь Десятилетия науки и технологий, представили в Челябинске, сообщили в администрации города. Дизайн проездного жители выбрали на портале госуслуг, развитие которого отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь на карте изображен памятник академику И. В. Курчатову на фоне Челябинска будущего. За этот вариант отдали голоса почти 64% горожан. Презентация карты состоялась 3 сентября в креативном пространстве «Атом» Исторического музея Южного Урала. Мероприятие дополнила лекция кандидата исторических наук Николая Антипина «Игорь Васильевич Курчатов и атомный проект».
Отмечается, что новый проездной выпустили ограниченным тиражом. Приобрести его можно в пунктах выдачи и пополнения карт.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.