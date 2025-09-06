«Счет в пользу ШОС». Эксперт о формировании многополярного мира и роли «шанхайской семьи»

Эксперт обратил внимание, что Китай — это уже далеко не та страна, какой она была, например, два столетия назад. Современный Китай — это не только экономическая, но и военная сверхдержава. «Это страна, с которой воевать не получится, потому что это будет очень быстро и довольно трагично для того, кто это попробует сделать», — подчеркнул он.