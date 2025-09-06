Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Счет в пользу ШОС». Эксперт о формировании многополярного мира и роли «шанхайской семьи»

«Китай — это еще одна страна, которая обладает ядерной триадой. Таких всего три, и две из них — в ШОС. Трамп сделал большую ошибку, не приехав в Китай и не побывав на параде. Он мог бы очень эффективно туда вписаться», — сказал Александр Тищенко.

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире всего три страны с ядерной триадой, и две из них являются членами ШОС, которая сегодня становится одним из важных полюсов многополярного мира. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

«Китай — это еще одна страна, которая обладает ядерной триадой. Таких всего три, и две из них — в ШОС. Трамп сделал большую ошибку, не приехав в Китай и не побывав на параде. Он мог бы очень эффективно туда вписаться. Это была бы большая тройка (стран, которые обладают ядерной триадой. — Прим. БЕЛТА). А сейчас счет 2:1 в пользу ШОС, в пользу России и Китая», — сказал Александр Тищенко.

Тищенко: минская переговорная площадка доказала свою комфортность и безопасность.

Эксперт обратил внимание, что Китай — это уже далеко не та страна, какой она была, например, два столетия назад. Современный Китай — это не только экономическая, но и военная сверхдержава. «Это страна, с которой воевать не получится, потому что это будет очень быстро и довольно трагично для того, кто это попробует сделать», — подчеркнул он.

В том числе поэтому, полагает Александр Тищенко, Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что США не могут обойтись без Китая. «С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире», — выразил уверенность Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше