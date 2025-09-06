Свобода выбора языка, поддержка авторов и лучший антидепрессант. Петкевич о достоянии Беларуси

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель премьер-министра заметила, что белорусов очень часто упрекают (делают это те, кто не любит Беларусь) в том, что мало внимания уделяют языку. «На самом деле важно не говорить, а делать. Очень большое достояние нашей республики то, что у нас есть свобода выбора. Мы можем говорить на русском языке, мы можем говорить на белорусском. И даже белорусский, несмотря на то что наша страна компактная, имеет диалекты», — сказала она.