Свобода выбора языка, поддержка авторов и лучший антидепрессант. Петкевич о достоянии Беларуси

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Свобода выбора языка и поддержка авторов в Беларуси — это большое достояние Беларуси. Таким мнением поделилась с журналистами заместитель премьер-министра Наталья Петкевич после осмотра региональных экспозиций на фестивале книги и прессы в Лиде, где проходит День белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
«В этом году мы постарались сделать праздник, что-то привнести новое. Каждый населенный пункт, который принимает День белорусской письменности, стремится что-то привнести. Здесь подключились и республика, и области, все регионы. Действительно получился праздник нашей белорусской культуры, “нашай айчыннай мовы”, нашей литературы», — сказала Наталья Петкевич.
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель премьер-министра заметила, что белорусов очень часто упрекают (делают это те, кто не любит Беларусь) в том, что мало внимания уделяют языку. «На самом деле важно не говорить, а делать. Очень большое достояние нашей республики то, что у нас есть свобода выбора. Мы можем говорить на русском языке, мы можем говорить на белорусском. И даже белорусский, несмотря на то что наша страна компактная, имеет диалекты», — сказала она.
И то, что страна делает для развития национальной культуры — и языка, и белорусской литературы, и в принципе для сохранения культурного наследия как неотъемлемой части древней государственности, сегодня проявляется очень широко, уверена Наталья Петкевич.
В качестве примера она высказалась о поддержке огромного количества белорусских писателей и поэтов. Они пишут о любви, об истории и войне, детективы, детские книги, и все эти великолепные издания выходят при поддержке государства. Подключаются молодые художники, которые делают иллюстрации.
«Мы могли увидеть, сколько видов национальных ремесел развивается в стране. Самое главное, что молодые продолжают эту традицию. Я думаю, это величайшее достижение, когда не много говорится, но очень много делается», — сказала вице-премьер.
В продолжение темы у нее поинтересовались, не появилось ли желание что-либо написать после посещения столицы Дня белорусской письменности. Наталья Петкевич призналась, что захотела ткать и назвала это занятие самым лучшим антидепрессантом. «Когда плохое настроение или хочется позлиться — сесть за ткацкий станок и что-нибудь ткать. Это здорово», — сказала она.
В концепцию праздника в этом году, помимо других, включена тема 80-летия Великой Победы. «Очень здорово, что каждый регион посвятил этому определенную часть своей работы. Никто не может упрекнуть, что “дали разнарядку”. То, как люди рассказывали, (какое отношение. — Прим. БЕЛТА) молодые ребята вкладывали в выставки, интерактивные игры, книги… Даже сами идеи, которые воплощены, говорят о том, что все из души», — сказала она.
Вице-премьер также отметила, что в Беларуси большое внимание уделяется вопросам сохранения памяти, которую важно передать молодому поколению. -0-Фото Татьяны Матусевич.