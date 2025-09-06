В Новосибирской области высадили Аллею долголетия

Акция по высадке дубовой аллеи, приуроченная к реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», состоялась в Доме милосердия Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Мероприятие прошло с участием «серебряных» волонтеров, постояльцев и сотрудников учреждения. Акция проводится уже в третий раз — в прошлом году на территории двух социальных учреждений региона были высажены яблоневая и еловая аллеи. Дубовая аллея станет не только украшением территории, но и местом для встреч и общения, символизируя связь между поколениями.
«Создание Аллеи долголетия является символом нашей ответственности за старшее поколение. Это не просто деревья — это живые памятники заботы и уважения к тем, кто нуждается в нашем внимании и помощи», — отметил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.