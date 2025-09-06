В Новосибирской области высадили Аллею долголетия

Мероприятие прошло с участием «серебряных» волонтеров, постояльцев и сотрудников учреждения. Акция проводится уже в третий раз — в прошлом году на территории двух социальных учреждений региона были высажены яблоневая и еловая аллеи. Дубовая аллея станет не только украшением территории, но и местом для встреч и общения, символизируя связь между поколениями.