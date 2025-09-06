Молодежный фестиваль в Волгограде собрал более 1,5 тысячи участников

Международный молодежный фестиваль #ТриЧетыре прошел с 4 по 6 сентября в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
Мероприятие собрало более полутора тысяч участников. Торжественное открытие фестиваля состоялось в амфитеатре на набережной. Особенным моментом стала видеосвязь с российскими космонавтами с борта Международной космической станции, которые передали свои напутствия молодежи.
Фестиваль 2025 года проходил под слоганом «Семья. Родина. Победа» и был посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Организаторы подготовили для гостей 14 соревновательных и около 80 досуговых площадок. Участники показывали свои таланты в танцах, вокале, киберспорте, сдавали нормы ГТО, проходили мастер-классы по съемке фильмов и актерскому мастерству.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.