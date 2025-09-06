Петкевич: День белорусской письменности будет содействовать развитию культурного наследия Беларуси

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. День белорусской письменности будет содействовать развитию культурного наследия Беларуси. На этом сделала акцент заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на торжественном открытии республиканского праздника в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.
Свобода выбора языка, поддержка авторов и лучший антидепрессант. Петкевич о достоянии Беларуси.
Наталья Петкевич передала приветственный адрес участникам и гостям фестиваля от главы государства.
«День белорусской письменности будет содействовать развитию культурного наследия Беларуси, — выразила уверенность вице-премьер. — Лучшие примеры белорусской литературы принадлежат не только нашему народу, но и всему миру».
Также гостей фестиваля тепло приветствовали председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев и Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Официальное открытие праздника состоялось в формате театрализованного представления — исторического путешествия через призму истории и современности Лидчины. С главной сцены звучали не только стихи белорусских поэтов, но и песни, написанные по их произведениям. В основе концертной программы — поэзия классиков и современных белорусских писателей.
Этот праздник в очередной раз открыл широкой публике новые имена талантливых творцов, на литературном небосклоне засияли молодые звездочки.
XXXII День белорусской письменности принимает Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу. В этом году праздник родной словесности посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 500-летию первой белорусской печатной книги — «Апостола» Франциска Скорины. -0-Фото Татьяны Матусевич.