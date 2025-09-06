Петкевич: День белорусской письменности будет содействовать развитию культурного наследия Беларуси

Официальное открытие праздника состоялось в формате театрализованного представления — исторического путешествия через призму истории и современности Лидчины. С главной сцены звучали не только стихи белорусских поэтов, но и песни, написанные по их произведениям. В основе концертной программы — поэзия классиков и современных белорусских писателей.