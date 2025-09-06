Ричмонд
Полина Диброва удивила своим внешним видом после разрыва с мужем: что изменилось

Полина Диброва в образе блондинки появилась на светской вечеринке.

Источник: Комсомольская правда

Полина Диброва находится в бракоразводном разводе с мужем Дмитрием. Она практически не комментирует семейный скандал. Уже успела отдохнуть с детьми в Турции, а вернувшись в Москву посетила несколько светских мероприятий.

В субботу, 6 сентября, Диброва опубликовала новые кадры на своей странице в социальных сетях. Полина удивила своим внешним видом, а она предстала перед подписчиками в образе блондинки. Но изменения во внешности оказались не такими кардинальными, как могло бы показаться на первый взгляд.

Полина Диброва в образе блондинки. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.

«Сегодня открытие клубного сезона 2026. Я еду на средневековый вечер. Собралась дома ровно за 20 минут. У меня есть несколько париков. Еще немного косметики. Я справилась с ситуацией», — объяснила Диброва изменения внешнего вида.

В элитном районе Москвы проходит вечеринка по случаю открытия нового сезона. Именно туда и направлялась Полина. Восемь лет назад Диброва создала сообщество для жительниц Рублевки.

