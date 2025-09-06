На Дону прошел международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

XII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета завершился в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Мероприятие можно было посетить по Пушкинской карте, которая с этого года действует по нацпроекту «Семья».
Фестиваль открылся 2 сентября спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова на сцене Ростовского академического театра драмы. На следующий день в Ростовской филармонии состоялся гала-концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. 4 сентября фестиваль переместился в Новочеркасск, где в Донском театре драмы и комедии прозвучали симфонические шедевры Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Завершился фестиваль 5 сентября в Ростове-на-Дону гала-концертом с участием Юрия Башмета и народного артиста России Сергея Шакурова.
«Фестиваль завоевал сердца жителей региона, он любим и ожидаем. За все время его посетили свыше 80 тысяч слушателей. Выражаю искреннюю признательность организаторам, в первую очередь создателю и художественному руководителю, нашему земляку Юрию Абрамовичу Башмету, за этот праздник академической музыки», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Отметим, также в ходе фестиваля прошла VIII Международная академия струнных инструментов, где талантливые дети принимали участие в мастер-классах от ведущих российских педагогов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.