На Дону прошел международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль открылся 2 сентября спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова на сцене Ростовского академического театра драмы. На следующий день в Ростовской филармонии состоялся гала-концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. 4 сентября фестиваль переместился в Новочеркасск, где в Донском театре драмы и комедии прозвучали симфонические шедевры Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Завершился фестиваль 5 сентября в Ростове-на-Дону гала-концертом с участием Юрия Башмета и народного артиста России Сергея Шакурова.