6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов Национальной литературной премии 2025 года назвали в Лиде на республиканском празднике белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
Разрешена одна из самых главных ежегодных интриг в современном творческом сообществе. Национальная литературная премия — желанная награда и признание как для молодых авторов, так и для опытных творцов.
Творцов современной литературы и публицистики чествовали в торжественной обстановке. Победителей в разных номинациях назвали на главной сцене республиканского праздника — Дня белорусской письменности.
Так, «Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии» принадлежит авторству Николая Ждановича. Несмотря на высокую творческую конкуренцию в этой номинации, жюри отметило именно его книгу «Свечка». Это издание, по словам автора, объединило произведения, написанные в разные годы.
Свеча для Николая Ждановича выступает как атрибут и символ сакрального, как элемент озарения и света. И его стихи наполнены светом, душевным теплом и личным взглядом на разные жизненные события. Даже в небольших по формату поэтических зарисовках — глубокие мысли, впечатления от пережитого: светлые воспоминания о матери, о юности, о военном периоде, о малой родине, о любви. «Это лирика о жизни в целом, о прошлом и настоящем родного края — деревни Селище в Могилевской области, про теплое отношение к матери, яркие воспоминания о молодости, мысли и размышления о важном и бесценном. Также здесь и пробы поэтического переосмысления разных перипетий человеческих отношений. Есть и произведения патриотической тематики. Любовь и патриотизм — для меня близкие понятия, ведь любовь к родине — и есть проявление патриотизма», — поделился Николай Жданович. Есть в книге и переводы российских, сербских, казахстанских авторов.
В свое время импульс для издания стихотворений дали коллеги по перу и друзья. Николай Николаевич с благодарностью отзывается о настоятельных рекомендациях издать поэтический сборник Владимира Гавриловича, Михаила Болсуна.
Поэтический сборник «Свечка» отмечен также литературной премией имени К. Туровского. По большому счету само издание — коллективная работа. Так, к дизайну присоединились ребята из Гомельского государственного колледжа дизайна и компьютерной графики. Они сделали авторские иллюстрации к стихотворениям. Такую связь поколений автор считает особенно ценной.
«Благодарен и признателен за такую высокую оценку моего творчества. Есть еще немало наработок, однако надо время, чтобы отшлифовать их и представить читателю», — признался Николай Жданович.
«Лучшее произведение драматургии» принадлежит авторству Влады Соболевой — книга «Аватары театра».
«Лучшим произведением публицистики» стала книга «Буйничское поле. Остаться и умереть…» Николая Борисенко.
Публицист Александр Березко отмечен в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения». В частности, отмечены его материалы в журнале «Полымя» («Быццам я пражыў усё сваё жыццё: спавядальна-дзённікавая проза Алеся Жука», «Спавядальна-аўтабіяграфічная проза Георгія Марчука: штрыхі да творчага партрэта пісьменніка»).
«Акадэмія… на колах» Николая Чернявского признана «Лучшим произведением для детей и подростков».
Премия в номинации «Лучший дебют» присуждена Вадиму Боровику за книгу «Иду по Минску». «Это мой первый поэтический сборник. Он напечатан в прошлом году в издательском доме “Звязда” и включает стихи на разную тематику. Несколько из них посвящены Минску. Это мой родной город, здесь я родился, вырос. За свою жизнь посетил более 50 стран, видел многие столицы, но Минск — один из лучших городов в мире. Им и вдохновился, ведь литература — такая сфера, где нельзя без вдохновения, без осмысления и чувств. Чтобы передать смысловой посыл, отразить свое отношение, важно прочувствовать все: атмосферу, события и др. Это не математическая задача», — уверен поэт. К слову, уже готовится увидеть свет и второй сборник Вадима Боровика под рабочим названием «Река жизни». Также на слова стихотворения «Иду по Минску» написана музыка. Ее также вскоре услышит широкая аудитория.
Молодой и амбициозный автор считает, что у современной поэзии и прозы — высокая ответственность. «Качественный продукт способен влиять на формирование мировоззрения молодежи. Поэтому и современная литература должна иметь отклик, ведь и для авторов не менее важно признание аудитории», — заключил он, отметив, что с его творчеством можно ознакомиться даже в TikTok.
XXXII День белорусской письменности принимает Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей и ценителей книги. -0-