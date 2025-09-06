Лауреатов Национальной литературной премии 2025 года назвали в Лиде

Премия в номинации «Лучший дебют» присуждена Вадиму Боровику за книгу «Иду по Минску». «Это мой первый поэтический сборник. Он напечатан в прошлом году в издательском доме “Звязда” и включает стихи на разную тематику. Несколько из них посвящены Минску. Это мой родной город, здесь я родился, вырос. За свою жизнь посетил более 50 стран, видел многие столицы, но Минск — один из лучших городов в мире. Им и вдохновился, ведь литература — такая сфера, где нельзя без вдохновения, без осмысления и чувств. Чтобы передать смысловой посыл, отразить свое отношение, важно прочувствовать все: атмосферу, события и др. Это не математическая задача», — уверен поэт. К слову, уже готовится увидеть свет и второй сборник Вадима Боровика под рабочим названием «Река жизни». Также на слова стихотворения «Иду по Минску» написана музыка. Ее также вскоре услышит широкая аудитория.