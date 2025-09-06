В Липецкой области стартовал всероссийский форум для IT-специалистов

Всероссийский форум «Область будущего» проходит с 2 по 23 сентября в лагере «Прометей» Липецкой области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве промышленности, инвестиций и науки региона.
Мероприятие, которое в этом году приобрело федеральный статус, собрало молодых IT-специалистов со всей страны. Первая смена форума «IT-город» объединила 150 программистов, дата-сайентистов, разработчиков на Python и Java, специалистов по кибербезопасности и создателей IT-инструментов для решения социальных проблем.
Участники форума разрабатывают цифровые сервисы для государственных нужд, сайты профессий, мобильные и VR-/AR-приложения, а также виртуальные локации. Для них вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов провел «Урок цифры», в ходе которого обсудил с молодыми специалистами тренды цифровизации и практические аспекты внедрения искусственного интеллекта в работу региональных органов власти. На встрече были представлены кейсы, уже реализуемые в области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.