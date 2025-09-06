В Липецкой области стартовал всероссийский форум для IT-специалистов

Участники форума разрабатывают цифровые сервисы для государственных нужд, сайты профессий, мобильные и VR-/AR-приложения, а также виртуальные локации. Для них вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов провел «Урок цифры», в ходе которого обсудил с молодыми специалистами тренды цифровизации и практические аспекты внедрения искусственного интеллекта в работу региональных органов власти. На встрече были представлены кейсы, уже реализуемые в области.