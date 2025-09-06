Сильный пожар начался в порту Черноморска Одесской области

Ранее KP.RU сообщал, что в Одессе в минувший четверг, 4 сентября, прогремел взрыв. Отмечается, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. При этом новые взрывы на территории города были также слышны спустя полчаса после первого.