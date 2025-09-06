Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный пожар начался в порту Черноморска Одесской области

В порту Черноморска поднялся огромный столб черного дыма из-за сильного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Сильный пожар начался в порту украинского города Черноморска на территории Одесской области вечером в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Источник также опубликовал несколько видеозаписей, на которых запечатлен инцидент. На кадрах можно наблюдать, как над охваченным огнем портом поднимается массивный столб черного дыма из-за сильного огня. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

При этом источник отмечает, что объявления тревоги в регионе на фоне возможных атак не было.

Ранее KP.RU сообщал, что в Одессе в минувший четверг, 4 сентября, прогремел взрыв. Отмечается, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. При этом новые взрывы на территории города были также слышны спустя полчаса после первого.