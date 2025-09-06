На большей части Казахстана ожидаются грозы и риск пожаров

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.