Дмитрук: многие украинцы переезжают в Москву и считают ее безопасной

Многие граждане Украины считают Москву безопасной для себя и переезжают туда, боясь преследований со стороны киевских властей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил выехавший с территории Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он отметил, что среди покинувших Украину есть как публичные, так и непубличные люди.
«Сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться “интересных” сценариев для себя — убийства, похищения, тюрьмы — и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — написал украинский парламентарий.
Ранее нардеп от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко сообщил, что украинцы, покинувшие страну после 24 февраля 2022 года, возвращаются в новые регионы России.