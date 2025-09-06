Россиян предупредили о Telegram-каналах, распространяющих персональные данные

По данным МВД, за одну неделю августа в Telegram были заблокированны множество каналов, которые занимались доксингом и вымогательством. В мессенджерах публиковались персональные данные россиян, включая личную информацию о военнослужащих — их адреса, телефоны и профили в социальных сетях.