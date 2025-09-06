Ричмонд
Россиян предупредили о Telegram-каналах, распространяющих персональные данные

МВД: Telegram-каналы распространяют персональные данные россиян.

Источник: Комсомольская правда

Большое количетво каналов в мессенджере Telegram занимаются распространением персональной информации россиян, занимаясь так называемым доксингом. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

«Десятки специализированных каналов занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества», — говорится в сообщении.

По данным МВД, за одну неделю августа в Telegram были заблокированны множество каналов, которые занимались доксингом и вымогательством. В мессенджерах публиковались персональные данные россиян, включая личную информацию о военнослужащих — их адреса, телефоны и профили в социальных сетях.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД рассказали о новой схеме мошенников со взломом аккаунтов россиян.