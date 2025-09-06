Тренер Шатаев: Наговицина погибла за значок «Снежный барс», который ей бы не дали

Альпинистка Наталья Наговицина, предположительно, погибшая на пике Победы в Киргизии, мечтала получить звание «Снежный барс». Однако даже если бы восхождение завершилось успешно, награду ей бы не присвоили. Об этом рассказал бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Шатаев, который ведет статистику восхождений с 1970 года.
По его словам, для получения звания необходимо покорить все пять семитысячников на территории бывшего СССР. У Наговициной в списке оставался только пик Победы. Но спортсменка нарушила правила подготовки: прежде чем идти на маршрут 5Б, она должна была пройти два маршрута категории 5А. Эти требования она не выполнила.
Шатаев отметил, что подобные восхождения не засчитываются официально, поэтому даже в случае удачного исхода награду альпинистке бы не выдали. Он подчеркнул, что правила являются обязательными для всех участников.
Эксперт также добавил, что в 2025 году уже зарегистрированы 11 новых «снежных барсов», среди которых две женщины. Всего же с 1960 года это звание получили 716 человек, включая 35 женщин, передает «КП».
12 августа Наговицина сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Из-за этого спортсменка не смогла продолжить спуск.