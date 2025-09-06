Тренер Шатаев: Наговицина погибла за значок «Снежный барс», который ей бы не дали

По его словам, для получения звания необходимо покорить все пять семитысячников на территории бывшего СССР. У Наговициной в списке оставался только пик Победы. Но спортсменка нарушила правила подготовки: прежде чем идти на маршрут 5Б, она должна была пройти два маршрута категории 5А. Эти требования она не выполнила.