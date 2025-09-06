«Осталось около 1 млн жителей, и люди продолжают уезжать». Сколько населения в Латвии на самом деле?

«Было 2,6 млн жителей, осталось около 1 млн. Конечно, государство натягивает статистику: нас еще 1,8 млн или 1,7 млн. На самом деле около 1 млн. Причем в основном пенсионеры, чиновники, которые лояльны к власти, которых власть кормит, которые просто боятся слово сказать, потому что будет тюрьма. Нельзя говорить что-то по-другому, хотя их деды тоже воевали и были на стороне Красной армии и они многие родились и выросли в Советском Союзе, который ничего им плохого не принес, — подчеркнул Дмитрий Матаев. — Нет ни одного доказательства, ни одного слова, ни одного свидетельства того, что с 45 года по 90-й, за эти 45 лет было хоть что-то плохого сделано в Латвии. Есть доказательства оккупации гитлеровских войск на территории Беларуси, Латвии, России. Евреи, белорусы, сколько людей пострадало… Но нет ни одного доказательства вот этой оккупации, как они это называют. Того, что было плохо на территории Прибалтики».