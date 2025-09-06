«Осталось около 1 млн жителей, и люди продолжают уезжать». Сколько населения в Латвии на самом деле?

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА гражданин Латвии, блогер Дмитрий Матаев рассказал, что население Латвии сокращается и люди продолжают уезжать.
«Было 2,6 млн жителей, осталось около 1 млн. Конечно, государство натягивает статистику: нас еще 1,8 млн или 1,7 млн. На самом деле около 1 млн. Причем в основном пенсионеры, чиновники, которые лояльны к власти, которых власть кормит, которые просто боятся слово сказать, потому что будет тюрьма. Нельзя говорить что-то по-другому, хотя их деды тоже воевали и были на стороне Красной армии и они многие родились и выросли в Советском Союзе, который ничего им плохого не принес, — подчеркнул Дмитрий Матаев. — Нет ни одного доказательства, ни одного слова, ни одного свидетельства того, что с 45 года по 90-й, за эти 45 лет было хоть что-то плохого сделано в Латвии. Есть доказательства оккупации гитлеровских войск на территории Беларуси, Латвии, России. Евреи, белорусы, сколько людей пострадало… Но нет ни одного доказательства вот этой оккупации, как они это называют. Того, что было плохо на территории Прибалтики».
«Будешь сидеть пожизненно!» Блогер рассказал, какая цена за правду в Латвии.
В Латвии осталось около 1 млн жителей, и люди продолжают уезжать, отметил блогер. «Вектор этот продолжается. Он никуда не денется, потому что там уже настолько все разрушено. Даже если завтра другие власти скажут: на 180 градусов мы разворачиваемся и думаем так, как думают Россия, Беларусь, мы извиняемся и так далее — там уже все разрушено. Восстанавливать, ехать туда нет никакого смысла», — подчеркнул он.
«Там нет нормальных школ. Там нет образования. Там нет медицины. Там нет транспорта, квартир и так далее. Железных дорог нет. Все разрушено, все сломано. За какую-то такую кривую красивую картиночку это все поставлено, что у нас это есть, — дополнил Дмитрий Матаев. — Море красивое, сосны красивые. Старый город абсолютно пустой, вымерший, загаженный, но красивый. Отмыть его, но кто будет открывать новые магазины, новые рестораны? Там все сдается. Ничего нет».-0-