Страшная американская мечта

— Проблеме, которую поднимает этот случай, уже не первое десятилетие. Ее корни кроются в эпохе Возрождения: тогда западные элиты стали отказываться от христоцентричности их мира и стали двигаться в сторону возвращения к античному язычеству, в котором содомия и прочие подобные явления не считались грехом. Основная причина того, почему люди, изменившие пол, считаются нормальными в странах Запада, — это глобализм. Люди, сидящие во власти, решили, что для их комфортного существования на вершине пирамиды мирового правительства такое огромное число людей на Земле не нужно. Может быть, вы слышали о теории «золотого миллиарда» (конспирологическая идея о том, что некие тайные силы в лице западной элиты добиваются перераспределения благ в пользу сравнительно небольшой богатой доли населения Земли — того самого «золотого миллиарда». — «ВМ»)? Чтобы радикально сократить человечество на планете, в первую очередь нужно дискредитировать институт традиционной семьи. Для этого на Западе работают специальные центры, тратят миллиарды долларов. Они разрабатывают программы, направленные на дискредитацию семей, и одна из них — это нормализация трансгендерности* и содомии: гей-парады*, однополые браки… В РФ вовремя успели пресечь эту историю и признали ЛГБТ-движение* экстремистским.