Страшная американская мечта

В католической школе Миннеаполиса США трансгендер* по имени Роберт Вестман совершил массовый расстрел. Были убиты двое детей 8 и 10 лет, ранены еще 17 человек, 14 из которых — дети. После нападения стрелок покончил с собой. Вместе с экспертами «Вечерняя Москва» выясняла, почему на Западе искренне удивляются тому, что трансгендеры* совершают такие преступления, считая их адекватными по умолчанию.
Оружейный вопрос вновь останется без ответа.
Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке:
— В первую очередь следственным органам предстоит установить, обладал ли стрелок официальным разрешением на ношение оружия. Если таковое действительно имелось, то подобная ситуация, к сожалению, не исключительная — американская система главным образом ориентирована на изучение криминального прошлого заявителя, а не на всестороннюю оценку его психического здоровья.
Кроме того, отсутствие единого федерального законодательства в этой сфере приводит к тому, что в разных штатах действуют разнородные, а подчас и противоречивые нормы. Даже при отсутствии официального разрешения возможность нелегального приобретения оружия в США остается крайне высокой. В стране сохраняется устойчивая тенденция к незаконному обороту оружия, которая усугубляется наличием разветвленного черного рынка и периодическими утечками с зон боевых действий.
Данный инцидент отнюдь не единичный для США — подобные трагедии исчисляются десятками в течение года. Статистика недвусмысленно свидетельствует, что подавляющее большинство стрелков страдают теми или иными формами психических расстройств, и лишь незначительная их часть действует из политических или идеологических убеждений.
Каждый такой инцидент неизменно провоцирует публичную дискуссию и вызывает многочисленные предложения об ужесточении оружейного законодательства. Однако эти инициативы, как правило, наталкиваются на сопротивление мощного оружейного лобби, пользующегося значительным влиянием в политических кругах. Американское общество рассматривает право на владение оружием как неотъемлемый элемент личной безопасности, хотя подобная практика, как мы видим, имеет и очевидные негативные последствия.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о психическом состоянии преступника. Согласно медицинской классификации, смена пола признается сложным диагнозом, требующим длительного специализированного наблюдения и сопровождения. В данном случае вопрос поиска и наказания убийцы решился вследствие суицида преступника, что, с одной стороны, избавило общество от длительных судебных разбирательств, а с другой — вновь оставило без кардинального решения системные вопросы оружейного регулирования. Очевидно, что и эта трагедия, как и предыдущие, приведет лишь к временному всплеску публичной дискуссии, не оказав существенного влияния на изменение законодательства в этой сфере.
Запад взрастил в мальчиках девочек.
Антон Бредихин, политолог, директор Центра этнических и международных исследований:
— Стоит отметить, что в Америке нетрадиционные ценности давным-давно стали нормой. Там уже несколько столетий насаждается мирному населению мужеложество*, педофилия и многое другое. Не зря же прошлый папа римский Франциск поддержал в 2020 году идею о том, чтобы представители ЛГБТ* участвовали в церковных венчаниях и других религиозных обрядах. Это стало буквально новым проводником этих существ в мир нормальных людей. Там норма, что мальчик считает себя девочкой, а старый дедушка интересуется маленькими девочками. К сожалению, прозападные ценности получили более широкое распространение среди населения, они уже закрепились на официальном уровне. Нетрадиционные ценности подобием нового вируса распространяются по миру.
В России, к счастью, ведется полноправная битва с западными ценностями, которые нам пытаются привить уже несколько столетий. Поэтому дети из России не становятся трансгендерами*, вертолетами и кем-то там еще. Они осознают, что мальчик — это мальчик, а девочка — девочка, и никак иначе. Поэтому необходимо понимать, что только работа над патриотическим, культурным воспитанием формирует в человеке правильные традиционные ценности. Это становится одним из немногих инструментов спасения человечества от нетрадиционного, болезненного западного мира, который старается стать все больше и больше в своих масштабах.
Отдельно необходимо понимать, что приход к власти в США республиканцев и Дональда Трампа может означать одно — дополнительный инструмент и союзник по борьбе с нетрадиционной чумой. Они презирают то, что воспитали в американцах демократы, потратившие на эту пропаганду баснословные суммы. Я надеюсь, что Дональд Трамп со своей командой и последующими преемниками продолжит свою борьбу и ради получения медальки «миротворца» закроет Демократическую партию. Посадит ее руководителей в тюрьму, отменит все ее действующие законы и ограничения. Только это сможет приблизить США снова к статусу сверхдержавы, к которому она так стремится последние несколько десятилетий.
Нужна система профилактики и помощи.
Александр Федорович, врач-психиатр:
— Анализ последних трагических инцидентов наглядно показывает: система контроля за оборотом оружия не работает. Нынешние процедуры — это скорее имитация защитных мер.
Возьмем, к примеру, саму процедуру лицензирования. На бумаге все выглядит солидно: соискатель должен пройти комиссию из нескольких специалистов — психолога, нарколога и терапевта. Формально это звучит как многоуровневая проверка. На практике же это не полноценная экспертиза, а именно беседа, ограниченная по времени и, как правило, лишенная глубокой диагностики. Заключение комиссии носит сугубо сиюминутный характер. Специалисты могут оценить лишь актуальное состояние человека в момент визита — не более. Но психическое здоровье нестабильно по своей природе: кризис может наступить завтра, через месяц или год под влиянием внешних обстоятельств, стресса, личных потрясений. Попытка предсказать риски за 15−20 минут диалога — задача невыполнимая даже для опытного эксперта. Открытые данные — учет у нарколога или наличие судимости — учитываются. Но и здесь система работает с долей условности: есть риск, что что-то останется без внимания, будет неверно истолковано, проигнорировано. Это напоминает попытку поставить диагноз по одному рукопожатию — интуитивно, без объективных критериев.
Часто звучит мнение: «Окружающие должны были заметить тревожные сигналы». Это иллюзия, перекладывающая ответственность с системы на обычных людей, не обладающих ни квалификацией, ни полномочиями для такой оценки. Ну вот я еду в метро, и мне говорят: «Обращайте внимание на подозрительных лиц». Я смотрю — они все подозрительные! И что мне делать? Вызывать психиатрическую бригаду на каждого?
Вывод печален: в рамках текущей парадигмы реальных механизмов предотвращения трагедий не существует. Нужна не тотальная подозрительность, а научно обоснованная система профилактики и помощи. Пока ее нет — мы остаемся уязвимы.
Важно вовремя заметить тревожные сигналы.
Анастасия Валуева, психолог, эксперт по работе с подсознанием:
— Полиция США в недоумении: как же так нормальный человек взял и расстрелял детей, но если копнуть поглубже, то это понимание в той стране стало давно растяжимым понятием. Американская система здравоохранения и ВОЗ не рассматривают смену пола как психическое расстройство с 2019 года. Поэтому человеку, который считает себя трансгендером*, помогают с психологическим сопровождением и медадаптацией не потому, что он болен, а потому, что ему нужна поддержка в сложном процессе. И для США это нормально. Они считают, что должны защищать его «идентичность».
У многих стрелков в истории США находили признаки серьезных психических отклонений, таких как шизофрения, паранойя, расстройство личности, психозы и биполярные расстройства. У людей, совершающих такие страшные поступки, есть внутренняя, а иногда и внешняя самоизоляция — люди чувствуют себя изгоями. На это могут быть политические причины, половые или семейные. Это может быть изоляция вследствие вступления в какие-то закрытые сообщества, которые могут усиливать и поддерживать агрессию. Некоторые стрелки, как этот, совершают нападение с религиозной точки зрения, например, он может быть антисемитом. Надпись на оружии: «6 миллионов [убитых в холокост евреев] недостаточно», говорит о том, что у него была идеологическая мотивация. В данном случае я думаю, что она не совсем связана с половой идентичностью. Скорее всего, сам стрелок даже считал себя здоровым человеком.
Для того чтобы таких людей стало меньше, нужно на раннем сроке выявлять патологии и психологические проблемы. В школах, в вузах, в семьях важно учить замечать тревожные сигналы. К этому может относиться склонность к насилию, просмотр каких-то запрещенных фильмов, контента, а также самоизоляция. Крайне важно контролировать оборот оружия. Проблема не столь актуальна для России, как для Соединенных Штатов, где многочисленные преступники приобретают оружие на законных основаниях.
Конечно, так не должно быть, и мы можем сами предотвращать появление таких людей. Важно внимательно следить за тем, чтобы ваши близкие, знакомые не вовлекались в радикальные организации. И самое главное — обеспечивать своевременную психологическую поддержку несовершеннолетним, так как чаще всего именно они совершают преступления, потому что им не смогли оказать должную помощь. Они — самая уязвимая категория граждан.
Грех порождает грех, это продолжение хаоса.
Андрей Кормухин, председатель Общероссийского общественного движения «Семья»:
— Проблеме, которую поднимает этот случай, уже не первое десятилетие. Ее корни кроются в эпохе Возрождения: тогда западные элиты стали отказываться от христоцентричности их мира и стали двигаться в сторону возвращения к античному язычеству, в котором содомия и прочие подобные явления не считались грехом. Основная причина того, почему люди, изменившие пол, считаются нормальными в странах Запада, — это глобализм. Люди, сидящие во власти, решили, что для их комфортного существования на вершине пирамиды мирового правительства такое огромное число людей на Земле не нужно. Может быть, вы слышали о теории «золотого миллиарда» (конспирологическая идея о том, что некие тайные силы в лице западной элиты добиваются перераспределения благ в пользу сравнительно небольшой богатой доли населения Земли — того самого «золотого миллиарда». — «ВМ»)? Чтобы радикально сократить человечество на планете, в первую очередь нужно дискредитировать институт традиционной семьи. Для этого на Западе работают специальные центры, тратят миллиарды долларов. Они разрабатывают программы, направленные на дискредитацию семей, и одна из них — это нормализация трансгендерности* и содомии: гей-парады*, однополые браки… В РФ вовремя успели пресечь эту историю и признали ЛГБТ-движение* экстремистским.
Раньше таким «представителям меньшинств»* помогали — отправляли их на лечение в психиатрические стационары. Теперь же их считают нормальными, выдают им лицензию на оружие, а также разрешают пропагандировать свои идеи среди разных слоев населения, в том числе и среди детей.
Раньше западная пропаганда как говорила? Якобы ЛГБТ* — люди безобидные, ничего плохого не делают. Вот теперь-то мы и увидели эту «безобидность».
Когда больного убеждают в том, что он нормальный, он начинает идти дальше. В христианстве четко сказано: грех порождает грех. Если человек допускает грех содомии или смены пола, то, значит, он может потом прийти и к другому греху — начать лишать жизни людей. Подчеркну, что это логическое продолжение хаоса, зарождающегося в человеке, который потерял все правильные ориентиры.
Более того, этот хаос управляется западными элитами, которые поддерживают идеи и «нормальность» ЛГБТ-движения*.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.