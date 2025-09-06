На Земле началась слабая магнитная буря

«Событие происходит на фоне повышенной геомагнитной активности, начавшей расти еще утром в результате действия очередной ожидавшейся корональной дыры, а также в результате менее ожидавшегося прилета небольшого выброса плазмы от пары слабых вспышек 4 сентября», — отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.