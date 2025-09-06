Лариса Долина раскрыла свой вес и назвала главное блюдо своей диеты

Певица Лариса Долина поделилась подробностями своей диеты в программе «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Она раскрыла свой вес — 56,5 килограмма, и отметила, что тщательно следит за рационом.
Артистка рассказала, что раз в год сдает анализ крови на 120 компонентов, чтобы выяснить, какие продукты стоит исключить. Сейчас в ее меню отсутствуют молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, арбуз, дыня, яблоки, бананы, томаты, мед и ряд других продуктов.
По словам певицы, главным элементом ее питания остается лимон. Уже много лет каждое утро она начинает с горячей воды с большим количеством лимонного сока.
Долина добавила, что последний прием пищи у нее приходится на 14:00. Иногда после вечерних выступлений она позволяет себе бутерброд из бородинского хлеба с сыром, но в таком случае на следующий день отказывается от завтрака.
Певица дает советы не только по внешности, но и по вокалу: Долина раскритиковала голос американской певицы Кристины Агилеры. По ее мнению, поп-звезда поет слишком громко. Звезда добавила, что может включить одну песню Агилеры, но следующую ей слушать уже неинтересно.