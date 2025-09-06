Военные Вооруженных сил Украины переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, включая Купянск. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Чекист.
«Было замечено, что бригада ВСУ заходит в населенный пункт, серую зону, переодеваются в гражданских и спокойно идут там себе по дороге», — отметил российский военный.
Чекист пояснил, что это позволяет украинским боевикам не прятаться в кустах и не бегать между зданиями, а просто идти по дороге.
По его словам, для еще большей «маскировки», военные ВСУ могут взять в руки ведро или мешок.
Боец ВС РФ добавил, что по факту боевики ВСУ прикрываются мирным населением, так как знают, что российские военные по ним не бьют.
Ранее стало известно о найденной в ДНР машине с четырьмя разведчицами ВСУ.