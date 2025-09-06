«Краснодар» не смог победить «ФК 10» комика Мусагалиева в товарищеском матче

Футбольный клуб «Краснодар» провел товарищеский матч с командой «ФК 10», созданной комиком Азаматом Мусагалиевым. Встреча завершилась ничейным результатом.
Игра прошла в неофициальном формате и закончилась со счетом 2:2. За «Краснодар» отличились Никита Кривцов на 8-й минуте и Арсен Ревазов на 86-й. Соперники ответили голами Назара на 33-й минуте и Скоропупы на 61-й.
При этом «Краснодар» остается действующим чемпионом Российской премьер-лиги и лидирует в текущем сезоне, прерванном на время матчей национальных сборных, передает «КП».
Сборная России по футболу проведет выездной товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Он пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Карпин рассказал, что Россия уже играла с Катаром два года назад и с тех пор оппонент не стал слабее. Он также напомнил, что Иордания, в свою очередь, является участником чемпионата мира по футболу и командой очень приличного уровня.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года.
С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА и сейчас может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался.