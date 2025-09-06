«Краснодар» не смог победить «ФК 10» комика Мусагалиева в товарищеском матче

Сборная России по футболу проведет выездной товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Он пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Карпин рассказал, что Россия уже играла с Катаром два года назад и с тех пор оппонент не стал слабее. Он также напомнил, что Иордания, в свою очередь, является участником чемпионата мира по футболу и командой очень приличного уровня.