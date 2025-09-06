Радиационный фон на ЗАЭС находится в пределах нормы после атаки дронов ВСУ

Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах нормы после атаки дронов ВСУ на ее учебно-тренировочный центр, сообщает пресс-служба станции.
«Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме», — сказано в публикации.
Ранее украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, удар пришелся по крыше корпуса «Г».
Отмечалось, что учебно-тренировочный центр станции является уникальным, поскольку в нем находится единственный в мире полномасшабный тренажер реакторного зала.