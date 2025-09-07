В Воронеже стартовал 15-й международный фестиваль «Город-сад»

Впервые он проходит на Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Горожан ждут ландшафтные композиции, арт-объекты, продукция аграриев и флористов, интерактивные площадки для детей, театрализованное шоу и концерт.
Фестиваль посвящён 80-летию Победы, Году Защитника Отечества и 300-летию Воронежской губернии. На открытии выступили заместители председателя правительства региона Владимир Попов и Виктор Логвинов, министр природных ресурсов Наталья Ветер. Губернатор Александр Гусев направил приветствие через коллег.
В рамках церемонии наградили победительниц Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», среди них Ольга Гончарова и Галина Вязовская. Праздничная программа включала выступления ансамблей и конное шоу гостей из Ростова-на-Дону. Фестиваль призван вдохновить воронежцев и подарить позитивные эмоции.