В Воронеже стартовал 15-й международный фестиваль «Город-сад»

В рамках церемонии наградили победительниц Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», среди них Ольга Гончарова и Галина Вязовская. Праздничная программа включала выступления ансамблей и конное шоу гостей из Ростова-на-Дону. Фестиваль призван вдохновить воронежцев и подарить позитивные эмоции.