Лучшего водителя БЕЛАЗа выберут в Жодино 8−11 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Клуб операторов БЕЛАЗ — 2025» пройдет в Жодино 8−11 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЕЛАЗ.
С 8 по 11 сентября лучшие представители сообщества водителей карьерных самосвалов БЕЛАЗ из ближнего и дальнего зарубежья будут сражаться за престижный трофей — чемпионский кубок IV Международного чемпионата «Клуб операторов БЕЛАЗ». Высокий уровень водительского мастерства — один из ключевых факторов эффективной работы карьерной техники БЕЛАЗ, а в сочетании с передовыми технологиями позволяет полностью раскрыть потенциал многотонных машин.
В этом году БЕЛАЗ собирает под своими знаменами 35 участников соревнований и почти три десятка представителей горнодобывающих компаний из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана и России. За плечами каждого из «белазистов» годы упорного труда, опыт, знания и умение справляться с самыми сложными ситуациями на карьерных дорогах. Весь этот ценный багаж, несомненно, пригодится им на чемпионате.
Состязания мастеров вождения карьерных самосвалов по сложившейся традиции будут включать теоретический этап и практические проезды по заданному маршруту на 130-тонном БЕЛАЗе.
9 сентября по регламенту участники соревнований пройдут обязательный инструктаж на заводском испытательном полигоне и получат стартовые номера на жеребьевке. В программе дня также показательный проезд на самосвале БЕЛАЗ-7513D и эксперт-сессия с представителями компаний-участниц, посвященная эксплуатации и техобслуживанию машин. А еще гостей традиционно ознакомят с историей БЕЛАЗа, линейкой выпускаемой продукции и сборочным процессом в цехах мирового производителя карьерной техники.
Утром 10 сентября, сразу же после официального открытия, стартует насыщенная соревновательная программа. Имена обладателей главных трофеев чемпионата-2025 будут названы вечером того же дня на торжественной церемонии награждения. -0-