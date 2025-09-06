Лучшего водителя БЕЛАЗа выберут в Жодино 8−11 сентября

В этом году БЕЛАЗ собирает под своими знаменами 35 участников соревнований и почти три десятка представителей горнодобывающих компаний из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана и России. За плечами каждого из «белазистов» годы упорного труда, опыт, знания и умение справляться с самыми сложными ситуациями на карьерных дорогах. Весь этот ценный багаж, несомненно, пригодится им на чемпионате.