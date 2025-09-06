На Украине формируют штаб Многонациональных сил по инициативе НАТО

На Украине по инициативе Североатлантического альянса формируют штаб Многонациональных сил, предназначенный для подготовки к возможному прекращению боевых действий. Об этом сообщает британский сайт UK Defence Journal.
Отмечается, что сформированный штаб в рамках усилий НАТО якобы будет отвечать за «стабилизацию ситуации» на Украине после завершения конфликта. При этом управлением подразделением займется Франция. В деятельности штаба также примут участие более 30 стран, включая британских и французских представителей.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Как отметил представитель альянса, разработку концепции возглавляют лидеры Франции и Британии.