На Украине формируют штаб Многонациональных сил по инициативе НАТО

Отмечается, что сформированный штаб в рамках усилий НАТО якобы будет отвечать за «стабилизацию ситуации» на Украине после завершения конфликта. При этом управлением подразделением займется Франция. В деятельности штаба также примут участие более 30 стран, включая британских и французских представителей.