На Украине формируют штаб Многонациональных сил по инициативе НАТО

НАТО формирует штаб на Украине, отвечающий за стабилизацию ситуации в стране после завершения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

На Украине по инициативе Североатлантического альянса формируют штаб Многонациональных сил, предназначенный для подготовки к возможному прекращению боевых действий. Об этом сообщает британский сайт UK Defence Journal.

Отмечается, что сформированный штаб в рамках усилий НАТО якобы будет отвечать за «стабилизацию ситуации» на Украине после завершения конфликта. При этом управлением подразделением займется Франция. В деятельности штаба также примут участие более 30 стран, включая британских и французских представителей.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Как отметил представитель альянса, разработку концепции возглавляют лидеры Франции и Британии.

