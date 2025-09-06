Саперы в Балтийске обезвредили 100-килограммовую мину времен ВОВ

Военные саперы Балтийского флота обезвредили 100-килограммовую противокорабельную мину времен Великой Отечественной войны, выброшенную штормом в районе Балтийска. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
По информации службы, мина относилась к первой категории опасности, что позволило безопасно перевезти ее в специальное место хранения для дальнейшего уничтожения.
Представители флота отметили, что чаще всего саперы сталкиваются с боеприпасами третьей категории опасности, которые нельзя транспортировать, и их приходится уничтожать на месте с помощью накладного заряда.
Военнослужащие отдельного морского полка и саперы МЧС РФ продолжают работы по разминированию территорий в районе населенного пункта Мечниково Калининградской области. В сообщении уточнили, что в этом районе, где в апреле 1945 года проходили интенсивные бои, иногда приходится вывозить до сотни боеприпасов в день, передает «Москва 24».
Ранее жители Подмосковья обнаружили на территории села Ивановское и поселка Привокзальный мину и артиллерийский снаряд времен ВОВ. Вызванные спасатели ликвидировали боеприпасы на полигоне.