Саперы в Балтийске обезвредили 100-килограммовую мину времен ВОВ

Военнослужащие отдельного морского полка и саперы МЧС РФ продолжают работы по разминированию территорий в районе населенного пункта Мечниково Калининградской области. В сообщении уточнили, что в этом районе, где в апреле 1945 года проходили интенсивные бои, иногда приходится вывозить до сотни боеприпасов в день, передает «Москва 24».