Землю накрыла магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце

Ранее Life.ru писал, как магнитные бури влияют на людей. У метеочувствительных россиян они могут вызвать скачки давления, боли в суставах и даже ощущение нехватки воздуха. Кроме того, часто наблюдаются проблемы со сном, снижение концентрации внимания, раздражительность и повышенная утомляемость.