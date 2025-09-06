Ричмонд
Землю накрыла магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце

На Земле началась слабая магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики.

Источник: Life.ru

Возмущение геомагнитного поля было зафиксировано в субботу, 6 сентября, и уже достигло уровня G1 по международной шкале. Это минимальная ступень из пяти возможных — для сравнения, показатель G5 означает «экстремально сильное» явление.

По словам учёных, нынешний всплеск активности связан сразу с несколькими факторами. Утром на Солнце проявилась корональная дыра, которая выбросила поток заряженных частиц в сторону Земли. Кроме того, планету задело облако плазмы, образовавшееся после пары относительно слабых вспышек 4 сентября. Совпадение этих событий и вызвало нынешнее возмущение.

Ранее Life.ru писал, как магнитные бури влияют на людей. У метеочувствительных россиян они могут вызвать скачки давления, боли в суставах и даже ощущение нехватки воздуха. Кроме того, часто наблюдаются проблемы со сном, снижение концентрации внимания, раздражительность и повышенная утомляемость.